Агутин оказался в черном списке России

2023-02-13 09:51

Известный исполнитель и любимец публики Леонид Агутин неожиданно для всех оказался в "черном списке" налоговой РФ. Как такое могло произойти?

Удивительно, но самый востребованный на новогодние праздники певец Леонид Агутин оказался по уши в долгах.

Он, как и многие другие знаменитости, не любит платить налоги.

Задолженность по обязательным выплатам у музыканта составила 7 972 000 российских рублей.

Многие соотечественники высказали недовольство новой системой налогообложения, введенной в 2023 году.

Возможно, огромный долг любимца россиян всего лишь сбой системы "нового образца".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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