Агутин оказался в черном списке России
Известный исполнитель и любимец публики Леонид Агутин неожиданно для всех оказался в "черном списке" налоговой РФ. Как такое могло произойти?
Удивительно, но самый востребованный на новогодние праздники певец Леонид Агутин оказался по уши в долгах.
Он, как и многие другие знаменитости, не любит платить налоги.
Задолженность по обязательным выплатам у музыканта составила 7 972 000 российских рублей.
Многие соотечественники высказали недовольство новой системой налогообложения, введенной в 2023 году.
Возможно, огромный долг любимца россиян всего лишь сбой системы "нового образца".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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