Алексея Панина возмутили слухи о его смерти

Согласно облетевшей интернет информации, «тело» артиста якобы было найдено на Мальдивах.

Алексей Панин лично развеял служи о своей смерти и назвал их ложными. Актер пообщался с поклонниками в соцсети и прикинул, кто за этим может стоять, сообщает Рамблер.

Согласно облетевшей интернет информации, "тело" Панина якобы нашли на Мальдивах.

В Сети сразу стали обсуждать не достоверность информации, а то, как это произошло. Некоторые решили, что на Алексея могло быть совершено преднамеренное покушение.

«Новый треш. Сначала были собаки, затем информация, будто я бомжую на помойке, а теперь вот это», — написал Панин в своем Telegram-канале.

Актер заверил: с ним все в порядке. Он также добавил, что все запланированные интервью и спектакли с его участием обязательно состоятся.

Панин также заявил, что намерен приехать в США на концерт группы «Би-2».