Рианна скоро станет момой уже во второй раз

Известная американская исполнительница Рианна появилась на публике с округлившимся животом. Артистка ждет второго ребенка.

Рианна после концерта на Супербоуле стала героиней светской хроники. Исполнительница продемонстрировала тот факт, что находится в положении и готовится стать матерью уже во 2-ой раз!

Знаменитость, приостановившая концертную деятельность на 5 лет, появилась на сцене финала Суперкубка, который является 1-им из главных спортивных событий года.

Выступая, артистка поддерживала рукой округлившийся живот и старалась не двигаться слишком активно.

Фанаты Рианны бурно стали обсуждать интересное положение своей любимицы.