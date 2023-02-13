Рианна скоро станет момой уже во второй раз
Известная американская исполнительница Рианна появилась на публике с округлившимся животом. Артистка ждет второго ребенка.
Рианна после концерта на Супербоуле стала героиней светской хроники. Исполнительница продемонстрировала тот факт, что находится в положении и готовится стать матерью уже во 2-ой раз!
Знаменитость, приостановившая концертную деятельность на 5 лет, появилась на сцене финала Суперкубка, который является 1-им из главных спортивных событий года.
Выступая, артистка поддерживала рукой округлившийся живот и старалась не двигаться слишком активно.
Фанаты Рианны бурно стали обсуждать интересное положение своей любимицы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-