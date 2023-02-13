Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к дальнейшим западным санкциям против России, в частности, против ее атомной отрасли.
«Это непросто. Определенное сопротивление есть», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении в воскресенье.
Он также добавил, что было время, когда сдерживающие меры против России казались трудными.
«Сейчас они применяются — например, в отношении нефти и нефтепродуктов из России», - отметил Зеленский.
Ранее в тот же день глава украинского государства издал указ о включении в национальный санкционный список 199 россиян, в том числе представителей корпорации «Росэнергоатом».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несколько дней назад объявила, что вскоре будет запущен новый десятый пакет санкций против России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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