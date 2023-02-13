Панин высказался о своей смерти во время отпуска на Мальдивах

Актер Алексей Панин высказался по поводу сведений о собственной кончине, заметив, что даже не знал, что его "похоронили".

Актера Алексея Панина "похоронили" в СМИ, которые не затрудняют себя проверкой информации.

Оказывается, в одном из телевизионных анонсов сообщалось о смерти Панина во время отпуска на Мальдивах. "Маратели пера" рассуждали, что звезду экрана могли убить или смерть наступила в результате несчастного случая, о чем сообщает Bimru.

Панин вышел на связь с фолловерами, опровергнув недостоверную информацию и отметив, что не знал, что о нем такое пишут.