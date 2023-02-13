Сябитова призналась в регулярном сексе с давним другом по договоренности
Телесваха Роза Сябитова рассказала о том, что у нее близость случается с давним другом по договоренности.
Роза Сябитова 2 раза была замужем, с последним из своих мужей она развелась еще в 2011 году. Теперь знаменитая ведущая не упускает шанса доставить удовольствие себе любимой.
Телесваха не стесняется хвастаться своей интимной жизнью, признаваясь, что близость у нее случается с давним другом по договоренности.
Подробностями своей сексуальной жизни звезда экрана поделилась в одном из шоу на RUTUBE.
Примечательно, что "старики" ее не привлекают, а смотрит знаменитость в сторону молодых мужчин.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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