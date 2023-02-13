Сябитова призналась в регулярном сексе с давним другом по договоренности

Телесваха Роза Сябитова рассказала о том, что у нее близость случается с давним другом по договоренности.

Роза Сябитова 2 раза была замужем, с последним из своих мужей она развелась еще в 2011 году. Теперь знаменитая ведущая не упускает шанса доставить удовольствие себе любимой.

Телесваха не стесняется хвастаться своей интимной жизнью, признаваясь, что близость у нее случается с давним другом по договоренности.

Подробностями своей сексуальной жизни звезда экрана поделилась в одном из шоу на RUTUBE.

Примечательно, что "старики" ее не привлекают, а смотрит знаменитость в сторону молодых мужчин.