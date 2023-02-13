Депутат Госдумы Ямпольская рассказала о том, что Филиппенко сломал себе жизни, уехав из России

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что 78-летний актер Александр Филиппенко, на днях покинувший РФ, сломал себе жизнь на старости лет.

78-летний звезда сцены и экрана Александр Филиппенко покинул РФ на днях, о чем сокрушается глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Политик в своих соцсетях заявила, что Филиппенко - "еще одна сломанная на старости лет судьба", сломанная своими руками.

Филиппенко отправился в Литву. В театре говорят, что на лечение, но Ямпольская убеждена, что в Вильнюсе вылечить ничего нельзя, тут хронические болезни лишь обостряются.