Страна самого дорогого и самого дешевого бензина: где выгоднее всего заправить железного коня

Цены на бензин сильно варьируются в зависимости от страны, ее уровня жизни и текущей экономической ситуации.

Дешевле всего заправить свой автомобиль можно в Венесуэле. В этой южноамериканской стране стоимость литра бензина равна 2,5 центам, что равно примерно 2 российским рублям. Несколько дороже, но не критично, вам продадут бензин в Ливии: за 2,5 рубля за литр.

В Иране литр бензина стоит 5 центов, а в Сирии его стоимость уже составляет 26 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается в Алжире.

А вот дороже всего бензин стоит в Израиле. За литр там берут 2,4 доллара или 160 российских рублей. В Норвегии в российском эквиваленте бензин стоит 202 рубля, а в Монако 205 рублей. Но рекордсменом по стоимости бензина является Гонконг, где литр топлива продается за 3 доллара.