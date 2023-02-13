Киркоров снова услышал голос Аниты Цой среди участников шоу Маска, рассмешив зал

Филипп Киркоров, будучи одним из членов жюри шоу "Маска", заподозрил, что в образе Пиковой дамы скрывается его коллега по сцене Анита Цой. Это уже не в первый раз, когда певцу мерещится именно эта артистка.

Исполнитель Филипп Киркоров - 1-н из судей телешоу "Маска". В последнем выпуске артист снова услышал голос своей коллеги Аницы Цой среди участников.

"Темная лошадка" скрывалась под костюмом Пиковой дамы, а когда Кркоров высказался, что считает, что Цой скрывается в этом образе, зал стал смеяться.

Все дело в том, что артист не в первый подозревает 52-летнюю певицу в участии в шоу.

Очутившись в числе претендентов на вылет, Пиковая дама все-таки осталась, как и все остальные участники.