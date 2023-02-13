Распутина рассказала, как ей удалось спастись во время землетрясения в Турции

Певица Маша Распутина рассказала, что во время землетрясения в Турции спасалась в море.

Известная в РФ исполнительница Маша Распутина рассказала, что один раз во время землетрясения отдыхала в Турции. Знаменитость вспоминает, что страшно испугалась, решив спасаться в воде.

Откровениями по поводу артистка поделилась в эфире популярной передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Певица рассказала, что ее дочь Маша тогда была еще маленькой.

После этой "стихии" знаменитость настояла на том, чтобы муж продал недвижимость в Турции, чтобы больше не испытывать опасность, сталкиваясь с природными катаклизмами.