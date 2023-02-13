Экс-глава Пентагона: поставлять Patriot на Украину уже поздно, Белый Дом запоздал с решениями

Это признание бывшего министра обороны США Марка Эспера прозвучало в ходе его телефонного общения с известными российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

По мнению экс-главы Пентагона, американская администрация слишком медлила с поставками ракетных комплексов Patriot на Украину, и сейчас их поставлять уже поздно, поскольку украинские власти нуждались в них месяц назад.

Как признался Марк Эспер, он ранее критиковал президента Байдена за то, что тот слишком медлит с поставками оружия и не желает отправлять на Украину некоторые виды вооружения.

Эспер подчеркнул, что много раз пытался поднять вопрос по поводу комплексов ATACMS. По словам экс-главы Пентагона, хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, однако уже слишком поздно.

Эспер полагает, что украинским властям необходимо продолжать запрашивать то, что нужно стране.

Как считает бывший министр обороны США, что это просто вопрос времени, которое должно пройти, чтобы эта американская администрация была к этому готова.

По мнению Эспера, необходимо настаивать на поставках ATACMS.