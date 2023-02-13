Сурдопереводчица Джастина Майлз на Супербоул затмила Рианну, показав, как надо двигаться под песни артистки

Сурдопереводчице Джастина Майлз на Супербоуле затмила Рианну, став звездой интернета в одночасье. Девушка показала, как надо двигаться под композиции артистки.

Накануне в Штатах прошло одно из самых значимых спортивных событий года "Супербоул-2023", где после 5 лет перерыва появилась Рианна.

Правда, у певицы, которая находится в интересном положении, появилась соперница.

Ею стала сурдопереводчица Джастина Майлз, показав, как нужно двигаться под композиции исполнительницы, став звездой Интернета.