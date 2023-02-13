Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен закончить жизнь как Адольф Гитлер.

13 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном пресс-релизе с уверенностью заявил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен закончить свою жизнь так же, как Адольф Гитлер, который вместе со своей супругой Евой Браун совершил самоубийство 30 апреля 1945 в бункере.

«И это будет для него, для нашей истории самый лучший ход», — подчеркнул чеченский лидер.

Кадыров также отметил факт того, что приказа об убийстве Зеленского никогда не поступало.