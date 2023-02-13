Симонов: бойцы «Вагнера» заняли юго-западную часть Артемовска

Военный корреспондент Александр Симонов в своем телеграм-канале сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» зашли в район Буденовка, который находится на юго-западе города Артемовск.

В сообщении говорится, что бойцами группы «Вагнер» был ликвидирован опорный пункт украинских вооруженных сил, и в настоящее время вагнеровцы продвигаются по территории Мариупольского кладбища.

Также сообщается, что сейчас под полным контролем подразделений ЧВК «Вагнер» находятся районы Дачи и Промзоны на востоке Артемовска, и ведутся ожесточенные бои в районе Ступки на севере населенного пункта, в районе Мясокомбинат на северо-востоке города, в районе Забахмутка на юго-востоке, в районе Собачевка на юге и в районе Буденовка на юго-западе.

Как подчеркивает корреспондент, руководство ЧВК «Вагнер» сознательно отказалось от намерений брать достаточно крупный и хорошо укрепленный Артемовск «в лоб».

«Вагнеровцы» сейчас постепенно окружают крупную группировку украинских вооруженных сил в городе, отрезая ее от путей снабжения. Однако говорить о полном блокировании украинских сил в Артемовске пока преждевременно.