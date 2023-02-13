Кадыров: Россия выполнит задачи спецоперации на 100% до конца года

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия выполнит задачи спецоперации по защите Донбасса на все 100% до конца текущего 2023 года.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью журналистке Ольге Скабеевой заявил о том, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках специальной военной операции России на Украине будут выполнены на 100%, невзирая на прогнозы некоторых экспертов.

«Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, за то, чтобы нас не убивали, не стреляли по нам. И поэтому все мы должны работать, как сегодня… днём и ночью», — отметил чеченский лидер.

Также Кадыров признался, что считает неправильным вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов разговаривать с ним теа-а-тет.