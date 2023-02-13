В казахстанском Петропавловске школьник в страшной маске напал на учеников с топором
Девятиклассник ранил троих учеников СШ №4, из них двое с колотыми ранами головы и предплечья находятся в больнице.
Трагическое происшествие произошло 13 февраля в СШ №4 города Петропавловска в Казахстане.
Ученик 9-го класса пришел на уроки с топором и ножом, и набросился на 9-классника и двоих 10-класников, сообщает МК.
Сообщается, что подросток поднялся на второй этаж здания и зашел в туалет, где надел маску. А затем вышел в коридор и напал на учеников. И, обрызганный их кровью, побежал вниз.
Как сообщила пресс-служба администрации города, двое пострадавших находятся в детской больнице, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ребенку медпомощь оказали на месте.
Несовершеннолетний агрессор задержан. По предварительным данным, подросток состоял на психиатрическом учете. Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: Светлана Гарусева