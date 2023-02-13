Песков заявил об отсутствии данных о вероятности второй волны частичной мобилизации

Пресс-секретарь Кремля заявил, что на данный момент никаких данных о вероятности второй волны частичной мобилизации в России.

13 февраля глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос представителей средств массовой информации о вероятности начала второй волны частичной мобилизации для участия в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Песков заявил, что в настоящее время никаких данных о возможности второй волны частичной мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что факторов для возобновления частичной мобилизации в стране нет.