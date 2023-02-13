Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643

В Турции сообщили, что число погибших в результате мощных землетрясений на юго-востоке страны выросло до 31 643.

13 февраля турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг 31 643 человека погибли в результате мощных землетрясений, которые произошли 6 февраля текущего 2023 года на юго-востоке Турции.

Помимо прочего, 158 165 человек получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в другие провинции, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.