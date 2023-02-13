Памела Андерсон затмила принца Гарри и стала самой обсуждаемой звездой за последнее время

В конце января она представила свои мемуары, в которых впервые подробно рассказала о своем пути от канадской девочки из маленького городка до международного секс-символа.

В книге актриса затронула самые болезненные для себя темы — абьюзивные отношения с Томми Ли, сложное детство, изнасилования и выкидыш.

Однако на этом звезда не остановилась и представила документальный фильм с говорящим называнием «Памела, история любви».

Памела рассказала о том, кем хотела стать, когда была маленькой.

«Я мечтала стать монахиней или библиотекарем. Но почему-то пошла по другому пути. Я не знаю, как это вышло. Я была в библиотеке каждый день. Я действительно проводила там много времени. Но вскоре поняла, что хочу быть монахиней», — сказала звезда в разговоре с Дрю Бэрримор. А после Андерсон добавила, что молится по утрам.

Кстати, недавно актриса призналась, что поправилась на 11 килограммов пока работала над своими мемуарами.

По ее словам, она решила отказаться от помощи посторонних людей и сама взялась за написание книги. Однако звезда и подумать не могла, что в результате наберет вес. И это при том, что она не меняла питание.

«Это было безумием. Тем не менее, я сама хотела рассказать свою историю. В то время я будто защищалась с помощью еды. Я веган, люблю орехи и ягоды, и не ем много. Но мое тело менялось», — сказала Памела в программе The Howard Stern Show.

Она отметила, что уже успела избавиться от лишних килограммов.