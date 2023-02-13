Кадыров рассказала о перспективах западных боевых самолетов в Украине

Глава Чечни прокомментировал поставки в Украину западных боевых самолетов и рассказал об их перспективах.

Стоит только западному самолету подняться в воздух в Украине, как его тыт же не станет, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Истребитель поднимется и сразу салам алейкум, не будет", - сказал чеченский лидер.

Не обошел вниманием Рамзан Кадыров и западные танки, поставляемые в Украину. Глава Чечни назвал их "ерундой", отметив, что "нужно еще готовить экипажи".