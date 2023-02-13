Louis Vuitton выпустил первую коллекцию для новорожденных
2023-02-13 13:46
Французский бренд Louis Vuitton выпустил первую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для малышей. Линейка поступит в продажу в начале марта.
В коллекцию вошли боди, пижамы, платья и пальто с капюшоном, вязаные тапочки, цветочные шапочки, нагрудники и носки. Наряды выполнены в молочно-белом, песочном и сером цветах.
«Коллекция представляет собой продуманный ассортимент повседневных вещей и стилей для особого случая, первых игрушек, которые могут стать сувенирами на всю жизнь», — говорится в заявлении дома.
Среди них, например, плюшевый мишка Louis Vuitton и специально разработанный сундук для гардероба.
Одежда для детей изготовлена из натуральных материалов.
Опубликовано: Антон Райт