Louis Vuitton выпустил первую коллекцию для новорожденных

Французский бренд Louis Vuitton выпустил первую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для малышей. Линейка поступит в продажу в начале марта.

В коллекцию вошли боди, пижамы, платья и пальто с капюшоном, вязаные тапочки, цветочные шапочки, нагрудники и носки. Наряды выполнены в молочно-белом, песочном и сером цветах.

«Коллекция представляет собой продуманный ассортимент повседневных вещей и стилей для особого случая, первых игрушек, которые могут стать сувенирами на всю жизнь», — говорится в заявлении дома.

Среди них, например, плюшевый мишка Louis Vuitton и специально разработанный сундук для гардероба.

Одежда для детей изготовлена из натуральных материалов.