Президент Молдавии Майя Санду заявила, что оппозиция готовит государственный переворот с целью захвата власти в стране.

13 февраля президент Республики Молдова Майя Санду в ходе брифинга заявила о том, что в настоящее время существует высокий риск дестабилизации в стране, в частности, в Кишинёве возможны действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников.

«Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — утверждает Санду.

Санду безосновательно полагает, что целью возможных диверсий является свержение конституционного строя в Молдавии, ввиду чего призвала парламент предоставить спецслужбам страны более широкие полномочия.