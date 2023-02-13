Звезда программы «Спокойной ночи малыши!» Юрий Григорьев борется с раком на последней стадии
2023-02-13 13:51
Юрий Григорьев, которого знают все поклонники передачи "Спокойной ночи, малыши!", так как он вел ее на протяжении многих лет, сражается с раком. Страшный диагноз звезде экрана поставили в 2019 году.
Юрий Григорьев, 20 лет желавший спокойной ночи малышам СССР и России, борется со смертельным недугом - раковой опухолью.
В эфире одной из передач федерального телеканала артист рассказал, что онкологию ему диагностировали уже на предпоследней стадии.
Давний друг Григория помог ему с врачами, подобравшими ему лечение, позволившее актеру не пропускать репетиции и спектакли.
В течение 2-ух месяцев Григорьев проходил химиотерапию. Сегодня звезда экрана чувствует себя намного лучше.
Опубликовано: Наталья Гончарова