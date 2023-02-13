Звезда программы «Спокойной ночи малыши!» Юрий Григорьев борется с раком на последней стадии

Юрий Григорьев, которого знают все поклонники передачи "Спокойной ночи, малыши!", так как он вел ее на протяжении многих лет, сражается с раком. Страшный диагноз звезде экрана поставили в 2019 году.

Юрий Григорьев, 20 лет желавший спокойной ночи малышам СССР и России, борется со смертельным недугом - раковой опухолью.

В эфире одной из передач федерального телеканала артист рассказал, что онкологию ему диагностировали уже на предпоследней стадии.

Давний друг Григория помог ему с врачами, подобравшими ему лечение, позволившее актеру не пропускать репетиции и спектакли.

В течение 2-ух месяцев Григорьев проходил химиотерапию. Сегодня звезда экрана чувствует себя намного лучше.