Самое знаменитое падение в мире моды

2023-02-13 13:53

Случилось в 1993 году на показе Vivienne Westwood. Речь, конечно, о Наоми Кэмпбелл.

Черная Пантера шла по подиуму в туфлях на 23-сантиметровых каблуках, упала, улыбнулась и просто пошла дальше.

Вы удивитесь, но никакого скандала не последовало, наоборот, многие дизайнеры умоляли ее снова упасть, только уже на их шоу.

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    Ангелы тоже падают. Это доказала китайская модель Мин Си еще в 2017 году во время шоу Victoria’s Secret.

    Она споткнулась о подол своего платья и упала на колени.

    На помощь пришла бразильская модель Жизель Оливейра, которая протянула ей руку и помогла подняться.

Опубликовано: Антон Райт









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