Самое знаменитое падение в мире моды

Случилось в 1993 году на показе Vivienne Westwood. Речь, конечно, о Наоми Кэмпбелл.

Черная Пантера шла по подиуму в туфлях на 23-сантиметровых каблуках, упала, улыбнулась и просто пошла дальше.

Вы удивитесь, но никакого скандала не последовало, наоборот, многие дизайнеры умоляли ее снова упасть, только уже на их шоу.