Самое знаменитое падение в мире моды
2023-02-13 13:53
Случилось в 1993 году на показе Vivienne Westwood. Речь, конечно, о Наоми Кэмпбелл.
Черная Пантера шла по подиуму в туфлях на 23-сантиметровых каблуках, упала, улыбнулась и просто пошла дальше.
Вы удивитесь, но никакого скандала не последовало, наоборот, многие дизайнеры умоляли ее снова упасть, только уже на их шоу.
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Ангелы тоже падают. Это доказала китайская модель Мин Си еще в 2017 году во время шоу Victoria’s Secret.
Она споткнулась о подол своего платья и упала на колени.
На помощь пришла бразильская модель Жизель Оливейра, которая протянула ей руку и помогла подняться.
Опубликовано: Антон Райт