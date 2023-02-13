Песков: власти России не готовятся ко второй волне частичной мобилизации

Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности начала второй волны частичной мобилизации в РФ.

13 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообшался с российскими журналистами, которые поинтересовались о том, имеются ли у политика сведения о возможности начала второй волны частичной мобилизации в России. Песков утверждает, что не обладает данными о подготовке подобных мероприятий в стране.

Известно, что ранее Владимир Путин неоднократно сообщал об окончании частичной мобилизации на территории российсокго государства, отметив, что все нормы набора военных на службу, установленные Минобороны РФ, были выполнены.