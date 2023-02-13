Кадыров: Одессу и Харьков нужно освободить для безопасности России

Рамзан Кадыров утверждает, что Харьков и Одесса должны быть подконтрольны российским военным.

13 февраля лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров дал интервью журналистам телеканала "Россия 1", где публично заявил, что российские войска обязаны взять под свой единоличный контроль Харьков и Одессу. По мнению Кадырова, если данные города будут освобождены, то Россия наконец окажется в безопасности.

Примечательно, что ранее Рамзан Кадыров называл все регионы украинского государства исконной территорией России, которые должны вернуться в её состав.