Слава оскорбила Собчак, заявив, что не готова с ней общаться

Певица Слава нелестно высказалась о Ксении Собчак, заявив, что диалог с "оборотнями" вести не готова.

Известная в России исполнительница Слава не стесняется в выражениях особенно в адрес тех известных личностей, которые уехали из России.

Хотя Ксения Собчак никуда из РФ не уезжала, но получила израильский паспорт, за что ей также досталось от певицы, о чем сообщает "Starhit".



Артистка заявила в своих соцсетях, что ее "бесят предатели, лицемеры, трусы".

По поводу Ксении Слава высказалась так, что та использует людей, делая деньги на их наивности, а после - "в кусты".



Собчак в ответ призвала звезду сцены сказать ей все это в лицо, согласившись на интервью.



Знаменитость отрезала, что "вести диалог с оборотнями не готова".