Издание "РИА Новости" рассказало об инциденте с уничтожением украинского танкового ангара.

Военные корреспонденты "РИА Новости" уведомляют, что российские подразделения артиллерийских установок "Град" нанесли удар по ангару вооружённых сил Украины, в котором хранились танки. Известно, что местоположение украинских танков ранее рассекретила российская разведка.

Примечательно, что накануне постпред России в ООН Василий Небензя рассказал о ликвидации 7500 танков ВСУ с начала спецоперации, отметив, что передача ещё 300 западных танков Киеву "погоду не сделают".