Издание Grey Zone рассказало о новой казни в рядах ЧВК "Вагнер", совершённой с помощью кувалды.

Военные корреспонденты издания Grey Zone уведомляют, что частная военная кампания "Вагнер" обнародовала видеозапись с казнью Дмитрия Якущенко, ранее служившего в подразделении. Боец ЧВК родился в Крыму, позднее дезертировав и публично выразив уверенность в том, что крымский полуостров вернётся в состав Украины.

Позднее Якущенко был оглушён ударом по голове во время прогулки по Днепропетровску, проснувшись в подвале в присутствии бойца "Вагнера" с кувалдой в руках, сообщивший дезертиру, что его будут "судить".