Дилан Хафф из Хартленда, штат Мэн, выставил на продажу необычный Volkswagen Beetle 2003 года
Этот Volkswagen Beetle не тот автомобиль, о котором вы подумаете, это переделанный легковой авто в самый необычный автодом в мире.
Хафф разрезал Жука пополам и приварил его к кемперу. Однако на этом его странная концепция не заканчивается: по какой-то причине он решил переместить руль и педали в салон.
Водитель больше не сидит в Volkswagen Beetle, а находится внутри кемпера.
-
Но еще более странно то, что водитель теперь сидит боком... за обеденным столом.
Это, конечно, здорово, ведь вы можете находиться вместе со своей семьей во время путешествия. Но первый же полицейский, остановивший вас, закончит вашу поездку.
Если вы думаете, что это не совсем безопасно или законно для дорог общего пользования, вы, вероятно, правы.
Я не вижу ремня безопасности, а сам факт того, что водитель сидит боком и видит дорогу через узенькие стекла говорит сам за себя.
-
Хафф уверяет потенциальных покупателей, что странный кемпер почти на ходу. «Все подключено и разряжается от батареи», — говорит он.
С другой стороны, «мотор потерял давление масла и больше не запускается».
За необычный кемпер на базе Volkswagen Beetle просят всего 600 долларов.
Опубликовано: Антон Райт