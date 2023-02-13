Дилан Хафф из Хартленда, штат Мэн, выставил на продажу необычный Volkswagen Beetle 2003 года

Но еще более странно то, что водитель теперь сидит боком... за обеденным столом.

Это, конечно, здорово, ведь вы можете находиться вместе со своей семьей во время путешествия. Но первый же полицейский, остановивший вас, закончит вашу поездку.

Если вы думаете, что это не совсем безопасно или законно для дорог общего пользования, вы, вероятно, правы.

Я не вижу ремня безопасности, а сам факт того, что водитель сидит боком и видит дорогу через узенькие стекла говорит сам за себя.