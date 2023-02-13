Улица скейтеров: Болдуин-стрит, город Данидин (Новая Зеландия)

Чтобы жить на «крутых улочках», нужна сноровка. Необходима хорошая физическая форма, чтобы ежедневно совершать восхождения.

Эта улица куда более густонаселенная, кроме того, она уже давно — одна из главных достопримечательностей Новой Зеландии, поэтому здесь бывает множество туристов и скейтеров, которые желают себя запечатлеть на столь экзотическом фоне.

На улице регулярно проводятся состязания по бегу: спортсмены сначала поднимаются наверх, а потом спускаются к финишу (общая длина дистанции составляет 359 м).

Лучшее показанное время — 1 минута 56 секунд.