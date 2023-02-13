Уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Волынец заявила, что наставников шоу «Голос. Дети» нужно заменить на SHAMAN и Черенцову

Ирина Волынец, являющаяся уполномоченный по защите прав детей в Татарстане, заявила в своем Телеграм-канале, что в настоящее время в шоу "Голос. Дети" непосдходящие наставники. Что не нравится политику?

Уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец настаивает на том, что наставников телепроекта "Голос. Дети" нужно срочно сменить. Она убеждена, что Егор Крид, Баста и МакSим недостойны занимать эти места.

Волынец считая, что у всех этих музыкантов сомнительная репутация и их вокальные данные не на высоте.

В своем Телеграм-канале политик предложила рассмотреть кандидатуры 2-ух артистов, которых считает достойными. По ее мнению, такой чести заслуживают SHAMAN и участница "Голоса" Виктория Черенцова.