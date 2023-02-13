Армия Израиля нанесла ракетный удар по заводу ХАМАС в секторе Газа

13 февраля израильские войска атаковали ракетный завод на территории сектора Газа.

Днём понедельника пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила, что сегодня израильские войска атаковали ракетный завод террористической группировки "ХАМАС", который располагался на территории сектора Газа. Подконтрольные региону СМИ подтверждают информацию о громких взрывах в районе военного завода.

Примечательно, что накануне расположенные в секторе Газа войска выпустили одну ракету в сторону Израиля, которая была перехвачена системами ПВО "Железный купол".