В Германии начали подготовку украинских экипажей управлению танков Leopard 2

В Германии западные военные инструкторы начали готовить украинские экипажи управлению танками Leopard 2.

Обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 началось в понедельник, заявила официальный представитель Министерства обороны Германии Надине Крюгер.

"Как и ранее анонсировалось обучение пройдет в сжатые сроки", - сказала она на брифинге кабинета министров ФРГ.

В немецком оборонном ведомстве уточнили, что тренировки проходят на полигоне, расположенном близ города Мюнстер, где уже готовятся украинские экипажи боевых машин пехоты Marder.