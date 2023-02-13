В Германии начали подготовку украинских экипажей управлению танков Leopard 2
2023-02-13 14:37
В Германии западные военные инструкторы начали готовить украинские экипажи управлению танками Leopard 2.
Обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 началось в понедельник, заявила официальный представитель Министерства обороны Германии Надине Крюгер.
"Как и ранее анонсировалось обучение пройдет в сжатые сроки", - сказала она на брифинге кабинета министров ФРГ.
В немецком оборонном ведомстве уточнили, что тренировки проходят на полигоне, расположенном близ города Мюнстер, где уже готовятся украинские экипажи боевых машин пехоты Marder.
Опубликовано: Максим Алексеев