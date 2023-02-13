Носков, перенесший инсульт, сорвал концерт в Перми по причине плохого самочувствия

Николай Носков, перенесший инсульт, продолжает выступать. Но не всегда все проходит гладко. Артист сорвал концерт в Перми 8 февраля по причине плохого самочувствия.

В Перми 8 февраля состоялось выступление известного исполнителя Николая Носкова.

Мало того, что зрители ждали, пока звезда появится на сцене более часа, а публику тем временем "разогревал" другой артист, так сам Носков спел несколько песен и скрылся за кулисами.

Зрителям сообщили, что концерт приостановлен по причине плохого самочувствия певца.

Позднее Носков снова появился перед зрителями, постоянно спрашивая: "Где я?". Знаменитость исполнил 2 хита, а на 3-ем остановился, вновь скрывшись за кулисами.