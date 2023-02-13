Пригожин: ЧВК «Вагнер» могут выпустить новую серию казней с помощью кувалды

Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в сети видеозапись с убийством экс-бойца "Вагнера", который дезертировал.

Основатель частной военной кампании "Группа Вагнер" Евгений Пригожин высказался об утекшей в интернет видеозаписи второй казни российского военного, дезертировавшего из "Wagner Group". По данным Пригожина, видео с убийством дезертиров с помощью кувалды являются "сериалом".

Также Евгений Пригожин пообещал, что ЧВК "Вагнер" могут опубликовать новые видеозаписи с казнями в случае, если об этом попросит общественность.