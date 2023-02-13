Пригожин: ЧВК «Вагнер» могут выпустить новую серию казней с помощью кувалды
2023-02-13 14:41
Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в сети видеозапись с убийством экс-бойца "Вагнера", который дезертировал.
Основатель частной военной кампании "Группа Вагнер" Евгений Пригожин высказался об утекшей в интернет видеозаписи второй казни российского военного, дезертировавшего из "Wagner Group". По данным Пригожина, видео с убийством дезертиров с помощью кувалды являются "сериалом".
Также Евгений Пригожин пообещал, что ЧВК "Вагнер" могут опубликовать новые видеозаписи с казнями в случае, если об этом попросит общественность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей