Ефремов отказался от попыток заменить срок на принудительные работы

Российский актёр Михаил Ефремов отозвал своё прошение о замене оставшейся части тюремного срока на работы в принудительном порядке.

Алексеевский районный суд Белгородской области опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что в понедельник российский актёр Михаил Ефремов добровольно отозвал своё ходатайство о замене остатка собственного тюремного срока на принудительные работы. Примечательно, что суд ещё не решил, отзывать ли ходатайство Ефремова.

В июне 2020 года Михаил Ефремов насмерть сбил курьера, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, за что был приговорён к 7,5 годам лишения свободы.