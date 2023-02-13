МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai после депортации в Молдавию

Пресс-служба МВД России сообщила об инициации розыска молдавского блогера Nekoglai.

13 февраля Министерство внутренних дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что ведомство начало розыск гражданина Молдавии Николая Лебедева, который более известен под псевдонимом Nekoglai. Ранее Некоглай был депортирован в Молдавию после того, ка как записал пародийный ролик, где высмеял действия российского солдата, дважды отбросившего гранату ВСУ из окопа.

Известно, что Николай Лебедев занял антироссийскую позицию после депортации, пообещав собрать 100 тысяч долларов на закупку дронов для украинской армии.