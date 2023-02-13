Baza: видео с казнью Якущенко бойцами «Вагнера» ненастоящее
2023-02-13 14:58
Издание Baza утверждает, что солдаты ЧВК "Вагнер" не убивали ранее дезертировавшего Дмитрия Якущенко.
Новостное агентство Baza со ссылкой на подконтрольные ЧВК "Вагнер" интернет-ресурсы опубликовали видеозапись с Дмитрием Якущенко, которая подтверждает, что мужчина жив. Известно, что Якущенко сохранил свою жизнь после того, как поделился с "Группой Вагнера" ценными разведданными, полученными во время нахождения в украинском плену.
Утром 13 февраля ЧВК "Вагнер" опубликовали видеозапись, на которой бойцы подразделения убивают Дмитрия Якущенко с помощью кувалды, называя это казнью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей