Baza: видео с казнью Якущенко бойцами «Вагнера» ненастоящее

Издание Baza утверждает, что солдаты ЧВК "Вагнер" не убивали ранее дезертировавшего Дмитрия Якущенко.

Новостное агентство Baza со ссылкой на подконтрольные ЧВК "Вагнер" интернет-ресурсы опубликовали видеозапись с Дмитрием Якущенко, которая подтверждает, что мужчина жив. Известно, что Якущенко сохранил свою жизнь после того, как поделился с "Группой Вагнера" ценными разведданными, полученными во время нахождения в украинском плену.

Утром 13 февраля ЧВК "Вагнер" опубликовали видеозапись, на которой бойцы подразделения убивают Дмитрия Якущенко с помощью кувалды, называя это казнью.