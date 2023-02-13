Newsweek: турне Зеленского по Европе показало отчаяние Киева

Издание Newsweek прокомментировало недавние поездки Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.

Информационное агентство Newsweek утверждает, что недавние встречи Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном являются актом отчаяния, который свидетельствует о желании Киева получить новую помощь от Запада.

В Newsweek отметили, что просьба Зеленского к Шольцу, Макрону и Сунаку о поставке западных истребителей украинским войскам не была удовлетворена.