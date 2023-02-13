Bloomerg: введение санкций Евросоюза против «Росатома» маловероятно

Американское издание назвало маловероятным введение санкций Европейского союза в отношении «Росатома».

Российская госкорпорация "Росатом" вероятнее всего не попадет под очередной пакет санкций Европейского союза в связи с возражением ряда стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники.

Какие именно государства выступают против введения санкций, агентство не уточняет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на заседании Европейского совета призвал ЕС ввести санкции против российской атомной отрасли.

В сою очередь в "Росатоме" ответили, что ядерная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры.