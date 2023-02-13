Звезда фильмов для взрослых Беркова бросила вызов Киркорову, желая научить артиста уважительно относиться к женщинам
2023-02-13 15:20
Порноактриса Елена Беркова бросила вызов певцу Филиппу Киркорову сразиться с ней в поединке поп-ММА.
Звезда порнофильмов и бывшая участница проекта "Дом-2" Елена Беркова добивается успехов на поприще поп-MMA (между непрофессионалами).
Беркова решила бросить вызов певцу Филиппу Киркорову, объяснив это тем, что ей не по нарву отношение артиста к слабому полу.
Знаменитость заявила, что желает заставить певца быть скромнее и уважительнее, о чем сообщает kp.ru.
Опубликовано: Наталья Гончарова