Звезда фильмов для взрослых Беркова бросила вызов Киркорову, желая научить артиста уважительно относиться к женщинам

Порноактриса Елена Беркова бросила вызов певцу Филиппу Киркорову сразиться с ней в поединке поп-ММА.

Звезда порнофильмов и бывшая участница проекта "Дом-2" Елена Беркова добивается успехов на поприще поп-MMA (между непрофессионалами).

Беркова решила бросить вызов певцу Филиппу Киркорову, объяснив это тем, что ей не по нарву отношение артиста к слабому полу.

Знаменитость заявила, что желает заставить певца быть скромнее и уважительнее, о чем сообщает kp.ru.