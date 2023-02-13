SHAMAN выступил в Херсонской области в разгар СВО

Исполнитель SHAMAN выступил с концертом в Херсонской области в разгар спецоперации.

Ярослав Дронов (SHAMAN), выступил с концертом в Херсонской области в самый разгар спецоперации. В эти непростые времена патриотические композиции артиста пользуются популярностью у военных и мирного населения.

Артист прибыл в регион с целью местных военнослужащих и жителей местности. Он убежден, что его трек "Встанем" - это гимн СВО, отражающий моральный дух российских солдат.

SHAMAN не только сам пел свои хиты, но и предоставлял возможность исполнять их фанатам прямо в микрофон.