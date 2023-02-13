Столтенберг: НАТО ускорит поставки оружия Киеву, нарастив производство

Йенс Столтенберг анонсировал ускорение поставок западных вооружений украинским войскам.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что 14-15 февраля состоится профильное заседание представителей стран-участниц НАТО, на котором будет поднят вопрос об ускорении и интенсификации поставок оружия и боеприпасов на Украину.

По мнению Столтенберга, для обеспечения обороноспособности украинской армии западные страны должны увеличить свои оружейные производства.