Медсестра больницы, где наблюдается Костомаров, сообщила о тяжелом моральном состоянии фигуриста

Медсестра, работающая в больнице, где лечится фигурист Роман Костомаров, и пожелавшая, чтобы ее имя не озвучивали в СМИ, рассказала, что спортсмен находится в тяжелом моральном состоянии.

Медработница убеждена, что фигуристу Роману Костомарову необходима помощь хорошего психолога, чтобы принять то, что с ним произошло.

Медицинская сестра рассказала, что, несмотря на то, что спортсмен дал добро на ампутацию, реакция его после того, как он отошел от наркоза, была пугающей.

Медработник рассказала, что со звездой ледовых шоу случилась истерика. От ужаса он рыдал на всю палату.

Забота близких, отсутствие внимания со стороны зевак и помощь профессионала - то, что поможет найти себя Роману в новым реалиях.