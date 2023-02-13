Яровая прокомментировала вербовку боевиков «ИГИЛ» войсками США

Вице-спикер российской Госдумы Ирина Яровая оценила новость о том, что США вербуют боевиков для совершения терактов в России.

В понедельник вечером Служба внешней разведки России опубликовала сведения о том, что в январе 2023 году войска Соединённых Штатов вербовали боевиков запрещённой в России организации "ИГИЛ" для совершения терактов на территории стран постсоветского пространства, включая российское государство.

По мнению Яровой, сам факт вербовки представителей "ИГИЛ" американскими войсками уже является актом международного терроризма и должен расследоваться.