Столтенберг: нынешнюю стадию конфликта на Украине можно считать войной логистики

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сейчас конфликт Украины и России вошел в новую стадию – стадию «войны логистики».

Как передает ТАСС, генсек Североатлантического альянса выступил за наращивание производства вооружения в государствах-союзниках, чтобы появилась возможность оперативно передавать боеприпасы и военную технику украинской армии.

Столтенберг уточнил, что сейчас сложилась ситуация, когда объемы поставок превышают существующие возможности производства.

Генсек призвал страны НАТО рассмотреть условия расширения производства и увеличить скорость поставок, так как это «спасет жизни».