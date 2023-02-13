Столтенберг: нынешнюю стадию конфликта на Украине можно считать войной логистики
2023-02-13 15:45
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сейчас конфликт Украины и России вошел в новую стадию – стадию «войны логистики».
Как передает ТАСС, генсек Североатлантического альянса выступил за наращивание производства вооружения в государствах-союзниках, чтобы появилась возможность оперативно передавать боеприпасы и военную технику украинской армии.
Столтенберг уточнил, что сейчас сложилась ситуация, когда объемы поставок превышают существующие возможности производства.
Генсек призвал страны НАТО рассмотреть условия расширения производства и увеличить скорость поставок, так как это «спасет жизни».
Опубликовано: Наталья Замечалова