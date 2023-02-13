Минобороны РФ: ВСУ потеряли 60 солдат на Южно-Донецком направлении

В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком участке фронта за сутки ведения спецоперации.

13 февраля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за сутки ведения СВО армия Украины потеряла порядка шестидесяти бойцов убитыми на Южно-Донецком направлении благодаря слаженным действиям российского подразделения артиллеристов "Восток", поразивших пункты дислокации ВСУ возле Пречистовки и Угледара.

По данным Минобороны, также на Южно-Донецком отрезке поля боя были ликвидированы три украинские гаубицы, три бронемашины и четыре пикапа.