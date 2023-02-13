Внешняя разведка РФ: США готовятся забросить в СНГ боевиков для совершения терактов
2023-02-13 15:53
В российской разведки углядели планы США по отправке в СНГ диверсантов для совершения терактов.
В Службе внешней разведки Российской Федерации рассказали о планах Соединенных Штатов по дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве.
Из заявления российской разведки следует, что Вашингтон готовит боевиков, которых якобы планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для диверсий.
Разведчики сообщают, что целями диверсантов могут быть государственные и военные объекты, а также депутаты и иные политические деятели и госслужащие.
Опубликовано: Николай Скира