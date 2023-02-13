МО РФ: войска России поразили пункт ремонта техники ВСУ возле Славянска

Российские военные ликвидировали украинский пункт ремонта и обслуживания боевой техники в ДНР.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации ракетные войска России нанесли прицельный удар по ремонтным цехам вооружённых сил Украины возле Славянска, который обслуживал военную технику 95-ой десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Также Конашенков сообщает, что войска РФ при активом содействии добровольческих формирований взяли под контроль город Красная Гора в ДНР.